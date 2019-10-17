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Hülya Darcan: İki çocuğumla da gurur duyuyorum

Geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul dizisinde Hayme Ana karakterine can veren Hülya Darcan, hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 10:19..
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Zeynep Korel'in magazin dünyasına damga vuran açıklamalarının ardından kardeşi Bergüzar Korel'in ablasına konuşma yasağı aldırması gündemdeki yerini korurken; Korel kardeşlerin annesi Hülya Darcan, ilk kez konuştu.

"BENİ ÇOK KISKANIRDI"

Merhum aktör eşi Tanju Korel'in sorulması üzerine Hülya Darcan; "Sinemaya devam etmemi Tanju istemedi. Hep 'Sen bu işe yakışmıyorsun' derdi. Benim sinema yapmamı istemiyordu. Tanju tuhaf huyları olan bir insandı. 'Bu kadar da kıskanılmaz ki ağabey' diyenlere 'Hiç biriniz anlamıyorsunuz. Beni ortadan ikiye ayırsalar bir tarafım Hülya' yanıtını verirdi. Çok iyi bir babaydı. Anaç bir aile babasıydı. Çok zor bir insandı. Anaç, insan tarafı çok başkaydı. Kol kırılır yen içinde kalır. Aman kimse duymasın, yanlış anlaşılmasın diye uğraşırdık." ifadelerinde bulundu.

Hülya Darcan: İki çocuğumla da gurur duyuyorum

"ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Küçük kızı Bergüzar Korel'in iyi bir voleybolcu olduğunu daha sonradan oyunculuğa adım attığını anlatan Hülya Darcan'ın büyük kızı Zeynep Korel'den bahsederken "Evlat olarak gurur duyuyorum her iki çocuğumla da" ifadelerinde bulunması dikaktlerden kaçmadı.

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