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Hurda araç teşviki nedir

Hurda araç teşviki; 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulamasına verilen isimdir.

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Hurda araç teşviki; 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar olarak biliniyor.

Hurda araç teşviki nedir

KARAR KABUL EDİLİRSE ARAÇLAR İNDİRİMLİ ALINACAK

AK Parti'nin dün meclise sunduğu yeni yasa taslağında; ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkması önerildi. Karar eğer kabul edilirse sıfır araçlar 5 bin lira indirimle satın alınabilecek.

Hurda araç teşviki uygulaması Resmi Gazete'de

Hurda araç teşviki nedir

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