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Hurda araçlara başka plaka takan sürücüye ceza

Hurdaya ayrılmış araçlara başka araçların plakasını takarak trafiğe çıkartan sürücüye, 6 bin 2 lira idari para cezası kesildi.

İHA | 05.11.2019 - 10:21..
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kdz. Ereğli ilçesinde, ilginç bir olay daha ortaya çıkartıldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Soğanlıyörük köyünde; hurdaya ayrılmış araçlara başka araçların plakasını takarak trafiğe çıkartığı tespit edilen A.K., aracıyla seyir halindeyken ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

6 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Aracın yapılan sorgusunda, plakanın başka bir araca ait olduğu ve kayıp plaka kaydının olduğu tespit edildi. Ayrıca şase numarası kontrol edildiğinde okunmayacak şekilde üstünün kazındığı, motor numarasının araca ait olmadığı tespit edildi. Kdz Ereğli Jandarma Trafik Timi tarafından sürücü hakkında 2918 sayılı karayolları trafik kanununun 23/5-a ve 21/1. maddeleri gereğince toplam 6 bin 2 TL idari para cezası uyguladı. Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek sürücü A.K. gözaltına alındı.

Hurda araçlara başka plaka takan sürücüye ceza

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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