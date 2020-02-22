taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı

Ankara'da hurdaları alarak yüksek karla başka kişilere satacağını ileri sürüp, 14 kişiyi dolandıran M.K., tutuklandı.

DHA | 22.02.2020 - 06:19..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, hurda alım- satım vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şüphelinin izine ulaştı.

14 KİŞİYİ 2,5 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Aylar süren takip sonucunda, şüphelinin düşük fiyattan alacağı hurdaları, başka kişilere satarak yüksek kar sağlayacağını söyleyerek, 14 kişiyi yaklaşık 2.5 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı

ÇİFTLİK BANK'TAN İLHAM ALMIŞ

Şüphelinin yapılan üst aramasında, pasaport ve Moldova'ya gitmek üzere alınmış uçak bileti ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından derinleştirilen operasyon kapsamında, şüphelilerin 'Çiftlik Bank' benzeri bir sistem oluşturduğu ve bunu 'Hurda Bank' olarak adlandırdığı saptandı.

Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı

HAYIRSEVER BİR VATANDAŞ KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ

Ayrıca 4 yıl önce Ankara'ya yerleşen M.K.'nın, etrafındakilerin güvenini kazanmak için kendisini hayırsever bir vatandaş olarak tanıttığı ve hazırladığı yardım kolilerini, durumu kötü olan ailelere verdiği öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde tüm sistemi anlatan M.K., referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı

İlginizi Çekebilir
6 ilde FETÖ operasyonu
Kırıkkale merkezli 6 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Karaman'da Bayram Can, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.
Diyarbakır’daki silahlı saldırı: 1 ölü
Çermik ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Bacağından vurdukları şahsı bagaja koyup kaçırdılar
Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi, marketten döndüğü sırada kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bacağından vurularak aracın bagajına koyulup kaçırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
49
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
49
Muğla'da 15 aydır kayıp kişi, mağarada ölü bulundu
Muğla'da 15 aydır kayıp kişi, mağarada ölü bulundu
4
Süleyman Soylu, ototüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
Süleyman Soylu, ototüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
20
Bartın’da ev yangını: 2 ölü
Bartın’da ev yangını: 2 ölü
5
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı
9
ABD'de grip yüzünden 105 çocuk öldü
ABD'de grip yüzünden 105 çocuk öldü
3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir