Hurda indiriminde vergi değişikliği

Otomobil sahiplerinin yakından takip ettikleri hurda indiriminde, yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, bu tarz otomobillere sahip olan vatandaşlara uygulanan ÖTV indiriminin kapsamı genişletildi.

MATRAH YÜKSELTİLDİ

2003 ve daha eski tarihlerde üretilen araçlar için uygulanan ÖTV indiriminde araç sahipleri, matrahı 46 bin TL'yi geçmeyen araçlarda 10 bin TL'lik ÖTV indirimden faydalanıyorlardı. Yeni Kararname ile bu matrah 70 bin TL'ye çıkarıldı. Benzer şekilde uygulanan ve matrahı 46-80 bin TL aralığında uygulanan 8 bin TL'lik ÖTV indiriminde ise matrah 70 bin TL ve 120 bin TL aralığına çekildi.

Daha önceki uygulamada ise matrahı 80 bin TL'den fazla olan araçlarda 3 bin TL ÖTV indirimi uygulanıyordu. Bu matrah sınırı da 120 bin TL olarak yeniden düzenlendi.