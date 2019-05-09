Hurda malzemelerden bisiklet yaptı

Van’ın Erciş ilçesinde Camikebir Mahallesi’nde bisiklet tamirci ustası olarak çalışan Mücahit Altay, yaptığı ilginç ve bir o kadar da farklı model bisikletlerle vatandaşların ilgi odağı oldu.

3 ARACIN PARÇALARINI BİRLEŞTİRDİ

Önce üç adet bisikleti tek bir bisiklete çevirerek üç kişinin aynı anda bindiği bisiklet yapmayı başaran Mücahit Usta, daha sonra geliştirdiği yeni bir proje ile birlikte üç farklı aracın parçalarından imal ettiği bisikletini kullanıp, tanıtımını yaptı.

Bisikletin arka tekerleğine otomobil lastiği, ön tekerleğine motosiklet lastiği, gövdeyi ise orijinal bisiklet parçasından oluştuğunu belirten Altay, kıt imkanlarla mesleğini geliştirmeyi planladığını ifade ederek, tasarladığı bisiklet modellerine şimdiden talep gelmeye başladığı ve imkan verilmesi durumunda ise seri üretime geçeceğini söyledi.

Son olarak pedalları önde olan ve sürücüsünün ise uzanarak sürdüğü bir araç yapmayı da başardığını söyleyen Mücahit Altay, yakın zamanda pedalla hareket eden fayton yapmayı planladığını ifade ederek, “Çocukluğumdan bugüne kadar bisiklet dünyası içindeyim. Boş zamanlarımı yeni tasarımlarla değerlendiriyorum. Yaptığım üç ayrı bisikletin ikisine şimdiden Antalya’dan müşteri çıktı. İmkan verilirse başka başka bisikletler yapmayı planlıyorum’’ dedi.

Vatandaşlar ise, bisiklet tamir ustasının yaptığı farklı model bisikletleri hayranlıkla izleyip bazen de deneme sürüşünde bulunmayı ihmal etmediler.