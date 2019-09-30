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Hurdaları toplayıp kendi aracını yaptı

Bitlis'te eski bir faytoncu, yaptığı aracıyla ağaç doğruyor, kendi ekmeğini kazanıyor.

İHA | 30.09.2019 - 09:31..
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Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Rahmi Çetinkaya, topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı.

KİLOMETREDE 10 KURUŞ YAKIYOR

‘Deli Yusuf’ ismini verdiği aracını taşımacılığın yanı sıra kasasına yerleştirmiş olduğu ağaç doğrama makinesi düzeneğiyle seyyar marangozculuk için kullanan Rahmi Çetinkaya, kilometrede 10 kuruşluk yakıt tüketen aracının kaporta kısmını çatı sacı ve platform demirlerden yaptırdı.

Hurdaları toplayıp kendi aracını yaptı

AĞAÇ DOĞRAMA MAKİNESİ İLE DOLAŞIYOR

Eskiden faytonculuk yaptığını söyleyen Rahmi Çetinkaya, aracın kabin ve kasa tasarımının kendisine ait olduğunu dile getirerek, “Başkalarının kapısında çalışmaktansa, kendi yapmış olduğum aracımla kendi ekmeğimi kimseye minnet etmeden kazanıyorum. Bu aracı kendi çabalarımla bu hale getirdim. Araçta iki adet motor bulunmaktadır. Aracım saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Kabin ve arka kasa tasarımı bana ait olan aracı Afyonkarahisar’dan kuru bir motor halinde aldım. Sonradan arkasına ağaç doğrama makinesi ekledim.” dedi.

Hurdaları toplayıp kendi aracını yaptı

Hurdaları toplayıp kendi aracını yaptı

Hurdaları toplayıp kendi aracını yaptı

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