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Hurdaya dönen 3 araçtan sağ kurtuldular

Bursa-Ankara yolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü Kavşak üzerinde peş peşe meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA | 18.11.2018 - 07:49..
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Ankara'dan Bursa istikametine seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 16 PJ 860 plakalı özel otomobil kontrolden çıkararak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi.

Hurdaya dönen 3 araçtan sağ kurtuldular

YARDIM İÇİN DURAN ARACA BAŞKA BİR ARAÇ ÇARPTI

16 FL 602 plakalı özel otomobilin sürücüsü Aydın Yılmaz, önünde meydana gelen kazadaki sürücüye yardım etmek için durdu.

Bu sırada Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Alihan Lale yönetimindeki 16 AJ 977 plakalı özel otomobil kazaya karışan araçlara çarptı.

Hurdaya dönen 3 araçtan sağ kurtuldular

İki aracın hurdaya döndüğü kazada 16 PJ 860 plakalı aracın sürücüsü kaza yerinden ayrılıp kayıplara karıştı. Kazada hafif şekilde yaralan sürücü Alihan Lale'ye kaza yerine gelen ambulans da müdahale edildi. Hurdaya dönen araçlar kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Hurdaya dönen 3 araçtan sağ kurtuldular

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