Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

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Sağlık Bakanlığı'ndan Küba ile işbirliği açıklaması

Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba’dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor.