Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kahramanmaraş'ın Selimiye Mahallesi'nde Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobil, sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkıp, boş araziye doğru takla atmaya başladı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Ö.A., A.A. (28), A.A. (2), Ö.A. (3) ve Ş.A. (2) şans eseri hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.