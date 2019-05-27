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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kahramanmaraş'ta içinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp defalarca takla attı. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 5 kişi, mucize eseri kazadan yaralı kurtuldu.

DHA | 27.05.2019 - 08:44..
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Kahramanmaraş'ın Selimiye Mahallesi'nde Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobil, sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkıp, boş araziye doğru takla atmaya başladı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Ö.A., A.A. (28), A.A. (2), Ö.A. (3) ve Ş.A. (2) şans eseri hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

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