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Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Maltepe Sahilyolu'nda takla atarak hurdaya dönen araçtan iki kişi yara almadan kurtuldu.

DHA | 16.12.2018 - 07:58..
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Pendik istikameti Maltepe Miting Alanı mevkiinde, seyir halindeki 34 PH 5058 plakalı araca plakası tespit edilemeyen başka bir araç arkadan çarparak kontrolü kaybetmesine ve taklalar atmasına sebep oldu.

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDULAR

Çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, takla atarak hurdaya dönen araçtaki iki kişi şans eseri yara almadan kurtuldu.

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

MOTOR PARÇALARI ETRAFA SAÇILDI

Takla atarak kaldırıma çarpan  aracın motor parçalarının etrafa saçıldığı görüldü. Kullanılamaz hale gelen araç olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazaya sebep olduğu iddia edilen araç ile ilgili çalışma başlattı.

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

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