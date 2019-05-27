Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

Sivas- Ankara yolunun Sıcak Çermik mevkii yakınlarında kaza meydana geldi.
Ankara'dan Sivas'a giden Orhan Suzi Sevici yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole uçtu.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Otomobil hurdaya dönerken, araçtaki sürücü Sevici ile Sefa Mert Savaş (23) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.