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Hürriyet ve CNN Türk Buket Aydın'ın haberlerini kaldırdı

Buket Aydın'ın işine son verildiği' iddialarını yalanlayan Demirören Grubu Aydın'a ait haberleri kaldırdı.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 21:58..
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Hürriyet ve CNN Türk Buket Aydın'ın haberlerini kaldırdı

Demirören Grubunda haber sunuculuğu yapan ayrıca Kanal D Haber Grup Başkanı olan Buket Aydın'ın işine son verildi haberleri yayınlandı.

Twitter'da da gündem olan haberler üzerine Demirören Grubu bir açıklama yaptı. Hürriyet ve CNN Türk başta olmak üzere Demirören Grubu'na bağlı haber sitelerinde yayınlanan açıklamada iddialar kesin bir dille yayınlandı. Açıklamada şunlar belirtildi:

"Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur"

Hürriyet ve CNN Türk Buket Aydın'ın haberlerini kaldırdı

BUKET AYDIN İLE İLGİLİ HABERLER KALDIRILDI

Ancak akşam saatlerinde Buket Aydın ile ilgili haberler CNN Türk ve Hürriyet'in internet sitesinden kaldırıldı. Haber linkine tıklayanlar CNN Türk'te 'Aradığınız sayfayı bulamadık' uyarısıyla karşılaşıyor. Hürriyet'te ise okurlar ana sayfaya yönlendiriliyor.

Hürriyet ve CNN Türk Buket Aydın'ın haberlerini kaldırdı

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