Hürriyet'te 43 gazetecinin işine son verildi

Bir zamanlar medyanın amiral gemisi olarak nitelendirilen Hürriyet'te, işten çıkarma dalgası kendini gösterdi.

Aydın Doğan'ın Demirören Holding'e sattığı Hürriyet gazetesinde, iki gün içerisinde 43 kişinin işine son verildi.

Hürriyet ile yolları ayrılan isimler arasında, gazetenin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan isimlerin de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTEN ÇIKARILAN İSİMLER

Yazı İşleri Müdürleri Doğaner Gönen ve Cenk Öz

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci

Özel Haber Müdürü Mesude Erşan

Spor ve Ekonomi servisinden Ceyhun Kuburlu

Teknoloji muhabiri Ahmet Can Şit

Muhabir Arda Akın

Muhabir Ece Emre

Editörlerden Deniz Türsen, Deniz Dallı, Levent Korkut

Kelebek'ten Nigar Akan

İşten çıkarılmaların ardından gazetede istifa dalgası da başladı.

TGC'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Hürriyet gazetesindeki işten çıkarmalar ile ilgili açıklama yaptı.

Olcayto, "TGC olarak meslektaşlarımızın yanındayız." dedi.