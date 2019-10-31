Hürriyet'te 43 gazetecinin işine son verildi

Bir zamanlar medyanın amiral gemisi olarak nitelendirilen Hürriyet'te, işten çıkarma dalgası kendini gösterdi.
Aydın Doğan'ın Demirören Holding'e sattığı Hürriyet gazetesinde, iki gün içerisinde 43 kişinin işine son verildi.
Hürriyet ile yolları ayrılan isimler arasında, gazetenin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan isimlerin de yer alması dikkatlerden kaçmadı.
İŞTEN ÇIKARILAN İSİMLER
Yazı İşleri Müdürleri Doğaner Gönen ve Cenk Öz
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci
Özel Haber Müdürü Mesude Erşan
Spor ve Ekonomi servisinden Ceyhun Kuburlu
Teknoloji muhabiri Ahmet Can Şit
Muhabir Arda Akın
Muhabir Ece Emre
Editörlerden Deniz Türsen, Deniz Dallı, Levent Korkut
Kelebek'ten Nigar Akan
İşten çıkarılmaların ardından gazetede istifa dalgası da başladı.
TGC'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Hürriyet gazetesindeki işten çıkarmalar ile ilgili açıklama yaptı.
Olcayto, "TGC olarak meslektaşlarımızın yanındayız." dedi.