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Hüsamettin Cindoruk'un 31 Mart yorumu

Yerel seçimleri intikam seçimi olarak gören CHP'nin akıl hocası, AK Parti'nin 3 büyükşehirde de kaybedeceğini iddia etti.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 12:01..
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Hüsamettin Cindoruk'un 31 Mart yorumu

CHP'nin akıl hocası, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Halk TV'de Cüneyt Akman’ın 'Zamanın Ruhu' programında, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi.

Cindoruk, "Bu seçim, Cumhuriyet'in kurucu rejimi parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam seçimidir.

Türkiye’de merkez sağın bu hale gelmesinin nedeni Demirel ve Özal’ın partilerini bırakıp Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hüsamettin Cindoruk'un 31 Mart yorumu

"3 BÜYÜKŞEHİRDE KAYBEDECEK"

Cindoruk, AK Parti'nin üç büyükşehirde de kaybedeceğini iddia etti.

Cindoruk, “CHP, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilçelerde başarılı olmuş belediye başkanlarını aday yaptı. AK Parti ise eski bakanları yaptı. Bunun anlamı şudur: Bu şehirleri Cumhurbaşkanı olarak ben yöneteceğim diyor. O zaman bunlara merkez valisi demek lazım." ifadesini kullandı.

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