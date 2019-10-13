Hüseyin Üneş'ten Cenk Şahin'e destek mesajı

Almanya 2. Lig ekibi Saint Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin'in, Instagram hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımızla sizinle" şeklinde yaptığa paylaşıma, kulübünden uyarı gelmiş ve kadro dışı bırakılmıştı.

St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin’e bir destek de Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'ten geldi.

"ERZURUMSPOR'UMUZUN KAPILARA DAİMA AÇIK"

Üneş, "Gönlünde Türkiye sevdası olan her kardeşimize olduğu gibi yüreği vatan aşkıyla çarpan Cenk Şahin kardeşime de dadaşlar diyarı Erzurum’un, Erzurumspor’umuzun kapıları daima açık.. St. Pauli kulübünü kınıyor, Cenk kardeşime kahraman mehmetçiğimize verdiği destekten ötürü kutluyorum" diyerek destek mesajı yayınladı.