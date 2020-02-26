taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1544
Euro
6.6925
Altın
1644.12
Borsa
114537.46
Gram Altın
325.666
Bitcoin
57187.68

Hüsnü Mübarek için askeri tören düzenlendi

Mısır’da dün hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene üst düzey yetkililer katıldı.

İHA | 26.02.2020 - 15:43..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Uzun süredir tedavi gören Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek dün hayatını kaybetmişti. Mübarek için resmi tören düzenlendi.

Mübarek’in tabutu askerler tarafından taşınarak Field Marshall Tantawi Camii'ne götürüldü.

Mübarek’in oğulları Alaa ve Gamal, törende babalarının tabutunun yanında yürüdü.

Hüsnü Mübarek için askeri tören düzenlendi

ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILDI

Ameliyatın ardından yoğun bakımda hayatını kaybeden Mübarek’in cenaze törenine üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Cenazenin aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Hüsnü Mübarek için askeri tören düzenlendi

"MÜBAREK DÖNEMİ ACI VERİCİYDİ"

Mısırlı insan hakları aktivisti Muhammed Zaree, mevcut otokrasi ve ekonominin Mübarek’in döneminden daha kötü olduğunu belirterek, “Mübarek dönemi acı vericiydi ama bu dönem özgürlük ve ekonomik koşullar açısından çok daha zor ve acı verici” ifadelerini kullandı.

Mübarek, 1981-2011 yılları arasında 30 yıl boyunca Mısır'ı yönetmişti.

Hüsnü Mübarek için askeri tören düzenlendi

Hüsnü Mübarek için askeri tören düzenlendi

İlginizi Çekebilir
1 milyon kibrit kullanarak roket yaptı
Çok sayıda kibrit ile 750 saatte hazırlanan roketin ateşlenme anına ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Ukrayna'da Türk vatandaşına otomobil çarptı
Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir Türk vatandaşına çarptı. Kaza sonrası yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs dünyada yayılmaya devam ederken, Fransa'da salgın sonucu ikinci ölüm gerçekleşti.
Rusya'dan 3 ülkeye seyahat uyarısı
Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle İtalya, Güney Kore ve İran'a seyahat uyarısı yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
186
Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
1093
Defne Samyeli, Palandöken'de
Defne Samyeli, Palandöken'de
305
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
309
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
344
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
410
Hikmet Köksal öldü
Hikmet Köksal öldü
417
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir