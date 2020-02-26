Hüsnü Mübarek için askeri tören düzenlendi

Uzun süredir tedavi gören Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek dün hayatını kaybetmişti. Mübarek için resmi tören düzenlendi.

Mübarek’in tabutu askerler tarafından taşınarak Field Marshall Tantawi Camii'ne götürüldü.

Mübarek’in oğulları Alaa ve Gamal, törende babalarının tabutunun yanında yürüdü.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILDI

Ameliyatın ardından yoğun bakımda hayatını kaybeden Mübarek’in cenaze törenine üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Cenazenin aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

"MÜBAREK DÖNEMİ ACI VERİCİYDİ"

Mısırlı insan hakları aktivisti Muhammed Zaree, mevcut otokrasi ve ekonominin Mübarek’in döneminden daha kötü olduğunu belirterek, “Mübarek dönemi acı vericiydi ama bu dönem özgürlük ve ekonomik koşullar açısından çok daha zor ve acı verici” ifadelerini kullandı.

Mübarek, 1981-2011 yılları arasında 30 yıl boyunca Mısır'ı yönetmişti.