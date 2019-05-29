Husumetli aileler birbirine girdi: 2 ağır yaralı

Malatya'da, husumetli akraba aileler arasında çıkan av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgada, iki kişi ağır yaralandı.

Çin'in kendi para biriminin değerini düşük tutarak diğer ülkelere ihracatını yüksek tutması ABD'nin tepkisine neden oluyor.

Bayram öncesinde 130 bin askerin terhis olmasının trafik yoğunluğuna sebep olacağını savunan MHP, yasanın ertelenmesini teklif etti.

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Emlak Konut GYO'nun arsaları için rekor teklif

Emlak Konut GYO'nun sahip olduğu 4 adet bağımsız bölüm için dün ihale düzenlendi. Şirketler, 4 arsa için 167 milyon 72 bin 600 liranın üzerinde teklif sundu.