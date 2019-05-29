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Husumetli aileler birbirine girdi: 2 ağır yaralı

Malatya'da, husumetli akraba aileler arasında çıkan av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgada, iki kişi ağır yaralandı.

DHA | 29.05.2019 - 09:12..
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Malatya'nın Abdulgaffar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri, yolda karşılaştı.

TABANCA VE AV TÜFEKLERİ KULLANILDI

Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek, tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfek ve tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği 22 yaşındaki Vahap Can Taşcı ile 32 yaşındaki Mesut Çolak yaraladı.

Husumetli aileler birbirine girdi: 2 ağır yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Husumetli aileler birbirine girdi: 2 ağır yaralı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ise olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Husumetli aileler birbirine girdi: 2 ağır yaralı

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