Husumetli aileler birbirine girdi: 2 ağır yaralı

Malatya'nın Abdulgaffar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri, yolda karşılaştı.
TABANCA VE AV TÜFEKLERİ KULLANILDI
Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek, tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfek ve tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği 22 yaşındaki Vahap Can Taşcı ile 32 yaşındaki Mesut Çolak yaraladı.
HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ise olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.