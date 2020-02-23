Husumetli ailelerin çağrıldığı düğünde kan aktı

1

İstanbul Havalimanı'nda streç filme sarılı yolcu iddiası

İçişleri Bakanlığınca bazı basın organlarında yer alan İstanbul Havalimanı'nda "bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edildiği" iddiasını incelemek üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.