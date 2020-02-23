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Husumetli ailelerin çağrıldığı düğünde kan aktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde husumetli olan iki ailenin düğün salonunda tutuştuğu kavgada 9 kişi yaralandı.

İHA | 23.02.2020 - 04:12..
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Daha önce kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan aileler düğünde karşılaştı.

Husumetli ailelerin çağrıldığı düğünde kan aktı

9 KİŞİ YARALANDI

Aileler arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra taşlı, bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Savaş alanına dönen kavgada 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Husumetli ailelerin çağrıldığı düğünde kan aktı

Sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, yaralılar Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Husumetli ailelerin çağrıldığı düğünde kan aktı

Husumetli ailelerin çağrıldığı düğünde kan aktı

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