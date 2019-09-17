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Husumetli iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada

Bursa’da, aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan arkadaşlarıyla yol ortasında kavga ederek araçlarına kurşun sıkan 3 kişi, yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA | 17.09.2019 - 09:05..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Selimzade Mahallesi’nde bulunan bir eğlence merkezi işleten R.D. ile akrabası A.D., işlettikleri mekandan çıktıkları sırada aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Mehmet C, Okan D. ve Erhan Ö. ile karşılaştı.

OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Karşılaşma sırasında iki grup arasında önce tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Bir süre sokak ortasında kavga eden gruptan Erhan D. ve beraberindeki arkadaşları, arabalarından aldıkları pompalı tüfek ile R.D. ve A.D.’nin bindiği otomobili kurşun yağmuruna tuttu.

Bursa’da husumetli iki grup arasındaki silahlı kavga ViDEO

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

R.D. ve A.D. saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulurken, silah seslerini duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Kamera görüntülerinden şüphelileri tespit eden ekipler, 3 saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

Husumetli iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada

SALDIRGANLAR YAKAYI ELE VERDİ

Çok geçmeden şahısların yerlerini tespit eden ekipler, 3 silahlı saldırganı olayda kullandıkları pompalı tüfekle yakaladı. Şahıslar, ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

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