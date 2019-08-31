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Hutbede Atatürk tartışması camide arbede çıkardı

Dün cuma namazında okunan Diyanet hutbesinde Atatürk'ün adının anılmamasına tepki gösteren cemaat camiyi terk etti, diğer cemaat buna karşı çıkınca arbede yaşandı.

Haber Merkezi | 31.08.2019 - 15:13..
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Hutbede Atatürk tartışması camide arbede çıkardı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Diyanet İşleri Başkanlığı camilere bu zaferle ilgili hutbe yolladı. Ancak hutbe metninde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmaması tepki topladı.

CAMİDE KARGAŞA

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de bu durumla ilgili. Hutbedeki imama Atatürk'ün adını anmaması nedeniyle tepki gösteren cemaatten bir grup camiyi terk etmek için kapıya yöneldi.

Camide Atatürk kavgası VİDEO

Bu sırada cemaatteki bir grubun onlara tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı. İmam ise cemaati sakinleştirmek için bayağı çaba sarfetti.

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