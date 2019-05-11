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Huzur uygulamaları ve güvenlik önlemleri sonuç verdi

Türkiye genelinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının yüzde 19, mal varlığına karşı işlenen tüm suçların yüzde 11 azaldığı bildirildi.

İHA | 11.05.2019 - 12:58..
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Şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, Sahil Güvenlik Komutanlığı/nın kıyı kesimlerinde denetimini artırması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı Güven-Huzur uygulamaları mal varlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı.

MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN YÜZDE 48'İ AYDINLATILDI

Bu yılın ilk 4 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 azaldı. 2019’un ilk 4 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 48’i aydınlatıldı.

OTO HIRSIZLIĞI YÜZDE 41.5 AZALDI

Bu yılın ilk 4 ayında oto hırsızlığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 41,5 azaldı. Şehirlerde alınan güvenlik önlemleri bu yılın ilk 4 ayında kapkaç olaylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4, iş yerinden hırsızlık olaylarını ise yaklaşık yüzde 14 azalttı.

EVDEN HIRSIZLIK OLAYLARI YÜZDE 19 DÜŞTÜ

Güvenlik önlemleri, evden hırsızlık olaylarını da azalttı. Bu yılın ilk 4 ayında ülke genelinde evden hırsızlık olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalırken, Ankara’da yüzde 60, İzmir'de yüzde 36, İstanbul’da ise yaklaşık yüzde 37 azaldı.

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