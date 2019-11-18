Huzurevinde tanışıp evlendiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan huzur evinde kalırken tanışan Filiz Karagöz (79) ve Mustafa Behzat Tırışkan (86) birbirlerine aşık oldu.

HUZUREVİNDE NİKAH TÖRENİ

Evlenmek istediklerini huzurevi yönetimine bildiren çift, Gebze Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Yapılan işlemlerin ardından evlenmelerinde hiçbir sakınca görünmeyen Filiz ve Mustafa Behzat çifti için huzurevinde nikâh töreni düzenlendi.

KAYMAKAM HER İKİ CİHANDA DA MUTLULUK DİLEDİ

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler nikâh töreninin ardından dünyaevine giren çifte her iki cihanda da mutluluklar diledi. Nikâh töreninin ardından pasta kesen çift ve huzurevi sakinleri, Gebze Mimar Sinan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Rabia Taylan ve öğrencilerinin söylediği şarkılarla eğlendi.





