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Huzurevindeki altın kızlara 100'üncü yaş pastası

Edirne’de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında, Edirne Valiliği Huzurevi’nde 100 yaşına giren ‘altın kızlar’ lakaplı iki huzurevi sakinine çalgılı, pastalı doğum günü kutlaması yapıldı.

İHA | 01.10.2019 - 16:57..
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Edirne Valiliği Huzurevi Müdürlüğü tarafından, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında, 100 yaşına giren ‘altın kızlar’ lakaplı Fatma Akyüz ve Gülaver Metin isimli iki huzurevi sakinine, doğum günü kutlaması yapıldı.

Çalgılı, sözlü, eğlenceli ve doğum günlerinin olmazsa olmazı pasta ile 100 yaşlarını kutlayan asırlık çınarlara, huzurevi sakini dostları da eşlik etti.

EN YAŞLI İKİ TEYZE

100 yaşına giren Gülaver Metin, zamanında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü de gördüğünü söyledi. Pastalarını kestikten sonra huzurevinin en yaşlı iki teyzesine, pastaları yedirildi.

Huzurevindeki altın kızlara 100'üncü yaş pastası

100 YAŞINA GİRDİLER

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, “Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Huzurevinde kalmakta olan en yaşlılarımız geçtiğimiz ay 100 yaşına girdiler. Biz de bugünün anısına, bu teyzelerimizin yaş günlerini kutlamak istedik. Bu vesile ile burada toplandık. Onlar için bir pasta hazırlandı. Pastalarını kestiler.” dedi.

Huzurevindeki altın kızlara 100'üncü yaş pastası

TEYZELERİN SAĞLIK DURUMLARI

Huzurevi Müdür Vekili Ayşegül Kılıç da 100 yaşına giren teyzelerin sağlık durumları ile ilgili bilgiler vererek, “Gülaver Teyzemiz halen walker ile yürüyüş yapabiliyor. Yardımlı da olsa yaşam aktivitelerini gerçekleştirebiliyor. Ancak Fatma Teyze kısmen yatağa bağımlı diyebiliriz. Oturabiliyor.” diye konuştu.

Huzurevindeki altın kızlara 100'üncü yaş pastası

‘Altın kızlar’ın doğum günü kutlaması yapılan eğlenceli müzikler eşliğinde, huzurevi sakinlerinin dans ve oyunlarıyla sona erdi.

Huzurevindeki altın kızlara 100'üncü yaş pastası

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