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Hyundai'dan parmak iziyle çalışacak yeni araba sistemi

Hyundai, parmak iziyle açılıp çalışacak yeni araba sistemini tanıttı.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 15:56..
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Hyundai, sürücülerin parmak izlerini kullanarak bir aracın kilidini açmasını ve çalıştırmasını sağlayan yeni bir araba sistemi tanıttı. Teknoloji, geçen hafta Çin'deki bir otomobil fuarında sergilenen 2019 Santa Fe'nin kapı kolu ve anahtar girişine yerleştirildi.

Hyundai'dan parmak iziyle çalışacak yeni araba sistemi

Güney Koreli otomobil üreticisine göre, işletme sahipleri, farklı parmak izi verilerini aynı arabaya kaydedebilecek. Araç, daha sonra parmak izlerinden kişiyi tanıyarak koltuk konumlarını ve aynaların açılarını kişiye göre ayarlayacak. Şirket, 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi hedeflediği bu teknolojiyi, ilk başta sadece Çin ile sınırlı tutmayı planlıyor.

Hyundai'dan parmak iziyle çalışacak yeni araba sistemi

Arabaları çalıştırmak için ilk kez parmak izi kullanılmıyor, fakat bu teknoloji ilk defa kapı kilitlerine yerleştirildi. Diğer taraftan ise Tesla Model 3 sahipleri aynı zamanda akıllı telefonlarını bir araba anahtarı olarak kullanıyor. Bu tarz teknolojiler, önümüzdeki yıllarda daha sık karşımıza çıkacağa benziyor.

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