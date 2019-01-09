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Hyundai'den 'yürüyen araba'

Bir sokak röportajında konuşan çocuğun hayali olarak dinlediğimiz "yürüyen uçak" henüz hayatımıza girmese de Hyundai, yürüyen araba hayal edenler için çalışmaları hızlandırdı.

DHA | 09.01.2019 - 10:22..
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DSD

Yürüyen araba olarak lanse edilen Hyundai Elevate, aynı zamanda elektrikli bir araç, ancak bu otomobilin yapılış amacı diğerlerinden oldukça farklı.

DOĞAL AFETLERDE KULLANILACAK

Henüz konsept formda olan Hyundai Elevate, elektrikli otomobillerle robot teknolojilerinin harmanlanması sonucu ortaya çıkan bir ürün.

Robotik bacaklar sağa sola ve ileri geri geniş-serbest açılarla hareket ederken, mevcut tekerlekler de normal yol koşullarında tipik elektrikli otomobil kullanım olanağı sağlıyor.

Hyundai'den 'yürüyen araba'

Hyundai'den 'yürüyen araba' ViDEO

Yine bu bacaklar, birbirinden bağımsız olarak hareket ederken gövde içerisindekiler de mevcut bu değişik hareketlerden etkilenmeden, stabil bir konumda yol almış oluyor.

Hyundai'den 'yürüyen araba'

ENKAZIN ALTINA GİREBİLECEK

Örneğin, bir deprem sonrası bölgeye kurtarma ekipleri gitmesi gerekiyor. Ancak binaların oluşturduğu yığınlardan dolayı hiçbir itfaiye veya ambulans ne yazık ki çoğu yere ulaşamıyor.

Ayrıca yetkililer tarafınca belirtilen bilgilere göre, söz konusu yürüyen aracın tekerleklerinin 360 derece de dönebildiği de özellikle belirtildi.

Bu durum ise, söz konusu aracın her türlü arazide, rahatlıkla hiçbir engele takılmadan ilerlemesine yardımcı oluyor.

Hyundai'den 'yürüyen araba'

PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ NETLEŞMEDİ

Oldukça fütüristik bir otomobil olan yürüyen otomobil Hyundai Elevate‘nin, şimdilik, ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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