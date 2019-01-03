taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4826
Euro
6.2349
Altın
1288.45
Borsa
88428.58
Gram Altın
226.955

İaşe nedir

İaşe; yeme, içme ve barınma gibi temel hayat ihtiyaçlarını sağlamak için eskiden kurulan dernek, ya da vakıflara verilen isimdir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Arapça kökenli olan 'iaşe'ye daha çok Osmanlı İmparatorluğu zamanında rastlıyoruz. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında, yoksul ve bitap düşen insanları barındırmak, yedirmek, içirmek için Osmanlı Devleti bu yola başvurmuştur.

İKTİSAT POLİTİKASININ TEMEL İLKESİ

İaşe ilkesi, Osmanlı iktisat politikasının en önemli ilkesidir. Bu ilkeyi geçerli kılabilmek üzere Osmanlı devleti, ekonomide mal arzını bollaştırmak kalitesini yükseltmek ve fiyatını düşük tutmak için üretim ve ticaret üzerinde sıkı şekilde yürütülen bir müdahaleciliği benimsemiş bulunmakta idi.

İaşe nedir

GÜNÜMÜZDE İAŞELER

Günümüz modern dünyasında iaşeden bahsetmek zor. Fakat, bugün aynı politikayla faaliyetlerini yürüten pek çok kurum ve teşkilat bulunmaktadır.

Türk Kızılay'ı gibi kuruluşlar, doğal afetlerde ya da yardıma muhtaç kimselere gıda, barınma, yeme, içme, giyinme gibi konularda yardım etmektedir.

İaşe nedir

RAZAMAZAN İAŞESİ

Ramazan aylarında, belediyelerin ya da hayırsever iş insanlarının yardımıyla, maddi durumları yetersiz olan kimseler saptanır ve Ramazan kolileri teslim edilir. Buradaki temel amaç, insanların temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Softbol nedir

Softbol nedir

0
Ottoman örme kumaş nedir

Ottoman örme kumaş nedir

0
Ginseng nedir

Ginseng nedir

1
Ramazan'da susuzluk çekmemek için ne yapmalı

Ramazan'da susuzluk çekmemek için ne yapmalı

22
Pikan cevizli ve karamelli kurabiye tarifi

Pikan cevizli ve karamelli kurabiye tarifi

0
Naht sanatı nedir

Naht sanatı nedir

2
Transformal nefes nedir

Transformal nefes nedir

2
[+] Görüş bildir