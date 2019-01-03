İaşe nedir

Arapça kökenli olan 'iaşe'ye daha çok Osmanlı İmparatorluğu zamanında rastlıyoruz. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında, yoksul ve bitap düşen insanları barındırmak, yedirmek, içirmek için Osmanlı Devleti bu yola başvurmuştur.

İKTİSAT POLİTİKASININ TEMEL İLKESİ

İaşe ilkesi, Osmanlı iktisat politikasının en önemli ilkesidir. Bu ilkeyi geçerli kılabilmek üzere Osmanlı devleti, ekonomide mal arzını bollaştırmak kalitesini yükseltmek ve fiyatını düşük tutmak için üretim ve ticaret üzerinde sıkı şekilde yürütülen bir müdahaleciliği benimsemiş bulunmakta idi.

GÜNÜMÜZDE İAŞELER

Günümüz modern dünyasında iaşeden bahsetmek zor. Fakat, bugün aynı politikayla faaliyetlerini yürüten pek çok kurum ve teşkilat bulunmaktadır.

Türk Kızılay'ı gibi kuruluşlar, doğal afetlerde ya da yardıma muhtaç kimselere gıda, barınma, yeme, içme, giyinme gibi konularda yardım etmektedir.

RAZAMAZAN İAŞESİ

Ramazan aylarında, belediyelerin ya da hayırsever iş insanlarının yardımıyla, maddi durumları yetersiz olan kimseler saptanır ve Ramazan kolileri teslim edilir. Buradaki temel amaç, insanların temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaktır.