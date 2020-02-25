İBB Adalar'daki atları satın almaya başladı

Adalar'da atların faytonlar için kötü şartlarda kullanması hayvanseverlerin uzun zamandır tepkisini çekiyordu.

Son olarak 81 at Ruam hastalığına yakalanmış ve itlaf edilmişti. Hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvanların şartlarını iyileştirmek için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) atları ve faytonları kamulaştırma kararı almıştı.

FAYTON 300, BİN ATLAR 4 BİN

Kamulaştırma kararında ise faytonların 300 bin TL, atların her birinin 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacağı açıklanmıştı.

"SATIN ALMA İŞLEMLERİ BAŞLADI"

İBB Sözcüsü tarafından Adalar’daki atların ve faytonların belediye tarafından satın alınma işleminin başladığını duyurdu. İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabında konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ongun, "Adalar'daki atların İBB tarafından satın alınma işlemi başladı. Düzenli olarak beslenen ve tedavileri yapılan atlar aynı şekilde korunacakları bir alana nakledilecekler" ifadelerini kullandı.