İBB Adalar'daki fayton ve atları kamulaştırma kararı aldı

Uzun zamandır gündemde olan Adalar İlçesi'ndeki fayton ve atlar konusu nihayet çözüme kavuşuyor.

Hayvan hakları savunucularından faytonculara, ada sakinlerinden fayton kullanan yerli ve yabancı turistlere, farklı kesimlerden birçok tepkiye neden olan fayton ve atların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonlarının ortak raporu olarak Meclis’e sunulan kamulaştırma teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

FAYTONLAR 250 BİN, ATLAR 4 BİN TL

Söz konusu raporda, "25 Aralık 2019 tarihli İl Trafik Komisyonu kararı uyarınca, Adalar Belediyesi tarafından tescil edilmiş olan ve Adalar ilçesinde taşımacılık faaliyetinde kullanılan, araçlarıyla birlikte toplam 277 adet tescilli fayton plakasının adedinin 250.000 TL bedelle İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, sahipliği Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesiyle belirlenen atların adedinin 4.000 TL bedelle (fayton başına en fazla 6 at) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınması ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılması uygun görülmüştür.” ifadeleri yer aldı.







