İBB, Altunizade metrobüs durağı için boş araç kaldıracak

Megakent'te ulaşım yükünün büyük bir kısmını sırtlayan metrobüs hattında okulların da açılmasıyla birlikte yoğunluk hat safhaya çıktı.

Özellikle Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü öncesinde son büyük durak olan Altunizade dün ve bu sabah adeta kilitlendi.

Bu yoğunluğun bir diğer nedeni de Üsküdar-Çekmeköy metro hattı.

Çekmeköy, Dudullu, Ümraniye'den karşıya geçmek isteyenler Altunizade durağında inerek metrobüse geçince; planlananın üzerinde bir yoğunluk yaşandı.

"HER METRO İÇİN 3 BOŞ METROBÜS KALKACAK"

Bu sorunlar üzerine açıklama yapan İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun; "Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla." ifadelerini kullandı.