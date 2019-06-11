İBB Başkan Adayı İmamoğlu'nun seçim vaatleri

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlere 11 gün kala, seçim kampanyalarına hız verdi.

Gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu, 'İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler Toplantısı'nda vaatlerini açıkladı.

"İSTANBULLUNUN PARASI ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN HARCANACAK

31 Mart öncesinde de şeffaflığa ön planda tutan İmamoğlu, "İstanbullunun parası, bir avuç insanın zenginleşmesi için belirli vakıf ve kuruluşlara değil, çocuklarımızın geleceği için harcanacak. Şeffaf bir şekilde, her kuruşun hesabını vererek birlikte, büyük bir dayanışma ağı kuracağız." dedi.

DESTEK PAKETLERİ

Destek Paketlerini 5'e çıkartıldığını söyleyen İmamoğlu, "Sofra Destek Paketi, Geçim Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi ve Evlilik Destek Paketi. Yeni eklediğimiz İşsizlik Destek Paketi ile bu sayı artık 5’e çıktı." dedi.

“Henüz kopyalanmamış bir destek paketimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum.” diyen Ekrem İmamoğlu, ilk olarak 'İşsizlik Destek Paketi'ni açıkladı.

SAĞLIK SİGORTASI KATILIM PAYI İBB TARAFINDAN KARŞILANACAK

İşsizlik Destek Paketi'nde, Bölgesel İstihdam Ofisi'ne başvuran, mesleği, yeteneği, birikimi ve piyasanın talepleri doğrultusunda iş bulma programına alınan her kişi, kendisine bir iş imkânı sağlanana dek, toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ayrıca, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için Genel Sağlık Sigortası katılım payı İBB tarafından ödenecek.

"EKMEK, SÜT VE SUYA PARA ÖDEMEYECEK"

‘Sofra Destek Paketi’ni açıklayan İmamoğlu, "İstanbul’da hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Açlık sınırının altındaki aileler ekmeğe, süte ve damacana suya para ödemeyecek." ifadelerini kullandı.

"YOKSUL HER AİLE FAYDALANACAK"

‘Geçim Destek Paketi’ ile ilgili de bilgi veren CHP'nin adayı, "İstanbul’da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2 bin 20 liraya kadar aylık maddi destek sağlayacağız. Hiç geliri olmayan, asgari ücretle geçinmeye mahkum edilen veya İstanbul koşullarında geçinemeyen yoksul her aile bu destekten faydalanacak." dedi.

"HİÇBİR ANNE-BABA DERT ETMEYECEK"

‘Eğitim Destek Paketi’ için ise İmamoğlu, "Özellikle gelir seviyesi düşük ailelere katkı sağlayarak çocukların okurken sağlıklı ve nitelikli bir şekilde beslenmelerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.

Önce, 10 pilot ilçede uygulama acilen başlatılacak, sonrasında tüm İstanbul’da yaygınlaştırılacak. İlköğretim ve ortaokul düzeyinde okuyan öğrencilere, kumanya desteğinde bulunulacak. İhtiyaç duyulan diğer bölgelerde Halk-Süt ücretsiz dağıtılacak. Hiçbir anne-baba çocuğunu okula gönderirken, aç mı açıkta mı kalacak, dert etmeyecek. Öğretim yılı başında ihtiyacı olan 500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma ihtiyaçları İBB tarafından karşılanacak. Yine aylar öncesinden açıkladığım " ifadelerini kullandı.

"İBB SOSYAL TESİSLERİNDE ÜCRETSİZ DÜĞÜN"

Son olarak da yeni evlenecek olan çiftlere müjde veren İmamoğlu, "Evlilik Destek Paketi’yle yeni evlenecek, geliri yoksulluk sınırı altındaki çiftlere 2 bin TL düğün hediyesi vereceğiz. Kuracağımız ‘Beyaz Eşya – Mobilya Çarşısı’ndan uygun fiyata eşya sağlayacak, taşınma masraflarını karşılayacağız. İBB sosyal tesislerinde, haftanın 1 akşamı çiftlerimizin düğününü, ücretsiz, hep birlikte yapacağız.” şeklinde konuştu.