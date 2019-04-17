İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.

İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan Adliyesi'nden, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına geldi.

"VAZGEÇMEDİK"

Ekrem İmamoğlu'nun İBB binası önünde gerçekleştirdiği zafer konuşmasının ilk başlıkları şu şekilde;

''Hoş geldin İstanbul, asla vazgeçmedik. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Bu şehrin vicdanından, bu şehrin ahlak duygularından, adalet duygusundan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Lütfen bu kısmı iyi dinleyin. Bakın ben Allahıma şükrediyorum bana dünyanın en güzel şehrini bu şehrin insanlarıyla yönetme şansı tanıdı. Bu lütuf bana boynumun borcu, sorumluluğumdur. Ben kendimi bu şehrin insanlarına adayacağım, hepinize söz veriyorum.Sokaklarda, meydanlarda hep anlattık; birbirimize gülümseyeceğiz, selam vereceğiz.Artık öteki beriki kıyıda köşede kalan yok, artık kaymak tabakası, varoşu yok.

Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok. Bu şehrin nimetlerini paylaşmak var. Bu şehrin güzelliklerini paylaşmak var. Haksızlığa, hukuksuzluğa nasıl boyun eğmediysek, görevim süresince kimsenin hakkını yemedim, kimseye de hakkınızı yedirmeyeceğim. Haksızlığa, hukuksuzluğa nasıl boyun eğmediysek, görevim süresince kimsenin hakkını yemedim, kimseye de hakkınızı yedirmeyeceğim. Güzel insanlar, hayallerimiz var, inancımız var, ahlakımız var. Size net olarak ifade ediyorum: küskünlüklerinizi, ayrılıklarınızı kenara koyun.''





"ESAS OLAN HİZMETTİR"

"Sizi kutuplaştıran hangi unsurlar varsa ne hale düşmüşseniz ve selam borcunuzun olduğunuzu düşündüğünüz bir komşunuz varsa; bu kardeşiniz rica ediyor. Buradan ayrıldıktan sonra gidin onun elini sıkın. Benim kucak dolusu sevgilerimi iletin. Esas olan; bu şehre, millete, dünyaya hizmet. Biz bunun dışında kendine, kişiye, partiye, gruplara hizmeti reddediyoruz. Biz bu şehrin insanına hizmet hizmet etmeye geliyoruz."









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