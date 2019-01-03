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İBB Başkanı Uysal: Adalar'da atlı fayton sistemi değişmeli

Adalar’daki atlı faytonlu sistemle ilgili konuşan İBB Başkanı Uysal, “Yazın 2 ay çalışan bir sistemle 12 ay o atların bakım imkan ve ihtimali yok. O sistemi değiştirmek için çalışıyoruz." diye konuştu

İHA | 03.01.2019 - 14:34..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, geçtiğimiz günlerde Adalar’da, atların kaldığı ahırda çıkan yangın nedeniyle gündeme gelen atlı fayton taşımacılığı üzerine soruları yanıtladı.

Atlı fayton taşımacılığı sistemini kaldırmak için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Başkan Uysal, bu konuda bakanlık, valilik ve emniyet güçlerinin işbirliği ile sorunun çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

"ADALAR BELEDİYEMİZ PROBLEMİ ÇÖZMEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Adalar'daki atlarla ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Adalar Belediyemiz o problemi çözmemek adına var gücüyle çalışıyor. Maalesef, Büyükşehir Belediyesi yıllardır orada atlar yerine elektrikli faytonlar üzerine çalışma yapmasına rağmen hiçbir zaman çözüm noktasında yardımcı olmuyor. Böyle bir problem olduğu zaman da bizi ilgilendirmez diyor. Halbuki orada birebir Adalar Belediyemizin bunlarla ilgilenmesi gerekiyor. Ama biz nihayetinde bu sorun Adalar Belediyesinin sorunu demiyoruz, artık. Büyükşehir olarak da gereği neyse yapılacak.” diye konuştu.

"O SİSTEMİ TAMAMEN DEĞİŞTİRME ÜZERİNE KAFA YORUYORUZ"

Yanan ahırlarla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Başkan Uysal, “Ahır düzenlemeye gerek yok. Artık bu çağda Adalar’da böyle bir sistemle, atla faytonlu sistemle hayat yürümüyor. Orada işletmecilerimiz de o manada sıkıntıda. Yazın iki ay çalışan bir sistemle, 12 ay o atların bakım imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla o sistemi tamamen değiştirme üzerine kafa yoruyoruz. Yani ahırı düzeltme olarak değil, Adalar’daki fayton sistemini düzeltme üzerine. Sorunu biz sadece Büyükşehir Belediyesi olarak da altında kalkabilme ihtimalimiz yok. Bakanlık, valilik ve emniyet olarak hepsi beraber inşallah bu bir şekilde çözüme kavuşturulmuş olacak.” dedi.

"İSPARK'IN 4 MİLYON LİRALIK KÂRI VAR"

Ayrıca Uysal, İSPARK'ın yıllık bazda zarar etmediğini aktaran Uysal, "İSPARK'ın üçüncü çeyrek zararıyla ilgili haberler yapılmış. Bu dönemlerde toplu ödemeler geliyor. Bizim şirketlerimizin yıl sonu itibarıyla zarar etme ihtimali yok. Hele hele İSPARK gibi bir kurum için bu durum yok. Ancak zarar ettiği günler de olabilir. Nedir? Yatırım ve toplu ödeme dönemleri olabilir.  Geçen yıl itibarıyla İSPARK'ın 4 milyon civarında bir kârı var." diye konuştu.

"ORADA BİR SIKINTI YOK"

Yapılan kârı da yatırıma dönüştürmeleri gerektiğini kaydeden Uysal, "Kamu hizmeti kapsamında yeni otoparklar yapılıyor. İlçelerde bisiklet parkları yapıyoruz. Bunları İSPARK işletiyor. İSPARK'ımızın işlettiği yeni model otomatik sistem otoparklar mevcut. Bunlar için yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla, bu üçüncü dönem 'Şu kadar zarar etti' demenin mantığı yok. Bir fatura çıktığı da yok. Değerlendirme yanlış diye düşünüyorum. Çünkü bir şirketin kârlılığı, zararlılığı yıl sonunda belli olur. Yıl sonu itibarıyla da ortaya çıkan rakamlara bakıldığı zaman hakikaten çok rahat bir şekilde, ne kadar yatırım yapmış, ne kadar ciro yapmış ve bunlar nerelere harcanmış açık açık belli olur. Orada bir sıkıntımız yok." dedi.

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