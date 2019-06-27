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İBB Başkanı'nın odasına Atatürk resmi tekrar asıldı

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte Atatürk'ün resmi tekrar duvarda yerini aldı.

Detay Haber | 27.06.2019 - 19:48..
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31 Mart'ta İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 17 Nisan'da göreve başlayınca Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken makam odasında bulunan Atatürk resmini İBB Başkanlığı'ndaki makam odasına astırmıştı.

FOTOĞRAFIN ALINMASI TARTIŞMA YARATTI

İmamoğlu'nun mazbatasının iptali ve görevi bırakmasının ardından ise fotoğrafın duvardan alınması yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Ekrem İmamoğlu, "Tablo kalsın. Ben oraya tekrar geri döneceğimi biliyorum. İkincisi ben onu hediye etmekten onur duyarım da dedim. Ama ısrarla bizim arkadaşlarımıza geri verdiler." açıklamasını yaptı.

İBB ise, odanın toplanması sırasında CHP'liler tarafından "şahsa özel" denilerek alındığı belirtilirken iddiaları yalanladı.

AYNI YERİNDE

23 Haziran'da bir kez daha İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun ekibi hiç vakit kaybetmeden tabloyu makam odasında çalışma masasının arkasındaki yerine astı.

İBB Başkanı'nın odasına Atatürk resmi tekrar asıldı

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