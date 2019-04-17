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İBB Başkanlığı devir teslim töreninin saati belli oldu

31 Mart seçim sonuçlarında yarışı Binali Yıldırım'ın önünde bitiren Ekrem İmamoğlu için devir teslim töreni 18.00'de yapılacak.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 16:25..
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İBB Başkanlığı devir teslim töreninin saati belli oldu

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il seçim kuruluna geldi.

İmamoğlu'nun mazbatasını almasından sonra İBB'deki devir teslimin, saat 18.00'de yapılması öngörüldüğü bildirildi.

KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun, mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gittiğini açıkladı.

Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP'den birçok yetkili isim, benzer açıklamalarda bulunarak adliyeye gittiklerini bildirdi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

SARAÇHANE'YE GEÇİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devir teslim töreni için Saraçhane'deki belediye başkanlığı binasına hareket etti.

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