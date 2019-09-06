İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimatla birlikte belediye bünyesindeki tüm araçlar Yenikapı'daki miting alanında toplanmaya başladı.
Dün gece yarısı başlayan işlemler gün boyunca devam etti.
Yenikapı'daki hareketlilik bugün de son bulmadı.
Araç sevkiyatının pazar gününe kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.
Sevkiyatların tamamlanmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun alanda konuşma yapacağı de ilk gelen bilgiler arasında.
İBB bünyesindeki makam araçları Yenikapı'da VİDEO
MAKAM ARAÇLARI DA GETİRİLDİ
Alanda çekilen görüntülerde; Mercedes, Audi ve Volkswagen marka makam araçlarının da alana getirildiği görülüyor.
Üzerinde "Hizmet Aracı" yazan otomobillerin ve zabıta araçlarının alan getirilmesi tartışmalara neden olmuştu.