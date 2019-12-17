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İBB çalıştayında taksici-UBER'ci kavgası

İBB'nin İstanbul'un ulaşım sorunlarını konuşmak için düzenlediği toplantıda taksiciler ile UBER'ciler birbirlerine girdi.

DHA | 17.12.2019 - 14:46..
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İBB tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi.

TAKSİCİLER İLE UBER'CİLER KAVGA ETTİ

2 gün sürecek kongrenin ilk gününde iki grup arasında gerginlik çıktı. Taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasındaki gerginlik araya girenlerin müdahalesiyle sona erdirildi. Bu sırada ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir gerginliğin ortasında kaldı. Demir, "Bu olaylar hiç birimize yakışmıyor. Ben gerçekten çok üzüldüm. 'Niye böyle bir şey düzenledim?'  diye de kendime kızıyorum" dedi.

İBB'nin ulaşım çalıştayında gerginlik -1



İBB'nin ulaşım çalıştayında gerginlik -2



İBB'nin ulaşım çalıştayında gerginlik -3



İBB'nin ulaşım çalıştayında gerginlik -4



İBB'nin ulaşım çalıştayında gerginlik -5

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