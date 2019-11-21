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İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

İBB, Alman Deutsche Bank'tan aldığı krediyle 2 yıldır duran Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın inşaatına devam edecek.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 11:57..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da inşaatı duran metro hatlarında yeniden inşaata başlayacaklarını açıklamıştı.

İmamoğlu, 18 Eylül'de Twitter'dan yaptığı açıklamada da; "İstanbul hatalı projelerin bedelini ödememeli. Yarım bırakılmış metro projeleri ve yer altı çalışmalarıyla ilgili detaylı bir çalışma yapıyoruz. Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattının yapımına da cuma günü tekrardan başlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

FRANSIZLARDAN SONRA ALMANLAR KREDİ VERDİ

İBB, Tuzla-Pendik Metro Hattı için Fransız Kalkınma Ajansı'ndan aldığı 86 milyon euro kredinin ardından Almanlarla da anlaştı.

Belediye, Alman Deutsche Bank'tan Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki inşaatın devam etmesi için kredi çekti.

MERKEL'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda Almanya'ya yaptığı ziyarette Almanya Başbakanı Amngela Merkel'le ayaküstü sohbet etmişti.

İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

YAPIMI DURAN HATLAR

Peki ya bu hatlar hangileri, İstanbullu hangi durak tabelalarını görüyor ama çalışma göremiyor. İşte o hatlar;

-Çekmeköy-Sancaktepe Sultanbeyli Metrosu

Uzunluğu: 17.8 km
Fiyatı: 2 milyar 342 milyon lira
Süresi: 1.020 gün

-Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu

Uzunluğu: 13 km
Fiyatı: 2 milyar 469 milyon lira
Süresi: 1.020 gün

-Kirazlı-Halkalı Metrosu

Uzunluğu: 9.7 km
Fiyatı: 2 milyar 414 milyon lira
Süresi: 1.020 gün

-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu

Uzunluğu: 6 km
Fiyatı: 969 milyon lira
Süresi: 900 gün

-Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu

Uzunluğu: 12 km
Fiyatı: 1 milyar 613 milyon lira
Süresi: 1.020 gün

-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu

Uzunluğu: 18.5 km
Fiyatı: 3 milyar 49 milyon lira
Süresi: 1.080 gün

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