İBB, Engelsiz Yaşam Fuarı'nda hizmet çözümlerini sunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hem desteklediği hem de Engelliler Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak katılım sağladığı Engelsiz Yaşam Fuarı, 4 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi fuarda engelli bireylere yönelik uyguladığı ve geliştirdiği çağdaş hizmet çözümlerini tanıtacak.

ENGELLİLERİN ÖZEL SEKTÖRE YÖNELİK İŞ BAŞVURULARI ALINACAK

Türkiye’de engelli bireylere yönelik düzenlenen en büyük fuar olma özelliği taşıyan EYAF EXPO’da kurulan İBB Engelliler Müdürlüğü (İSEM) standında engelli bireylerin özel sektöre yönelik iş başvuruları alınacak.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından “Keşfetmek İçin Engelsizsiniz” projesi başlatıldı. Engelli vatandaşlara VR teknolojisiyle sanal gerçeklik hizmeti verecek proje için fuarda anket yapılacak. Ankette ekstrem sporlar, doğa ve şehir olmak üzere 3 kategori yer alacak. Engelli vatandaşlar bu 3 kategoriden birini seçecek. Anket sonucunda en çok tercih edilen kategorinin VR teknoloji altyapısı hazırlanacak. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacak alt yapı çalışmaları bittikten sonra engelli vatandaşların hizmetine sunulacak.

İSEM’DE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN ESERLERİ SERGİLENECEK

Engelli bireylerin sahip olduğu yeteneklerin toplum tarafından fark edilebilmesine katkı sağlamak amacıyla İBB İSEM’den eğitim alan engelli öğrencilerin yıl boyunca yaptığı müzik, ebru, resim linol baskı, takı tasarım gibi çalışmalar sergi alanında ziyaretçilere sunulacak.

Engelli vatandaşlar İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü standında ise işitme, konuşma ve görme engelli vatandaşlar için hayata geçirilen ‘Gözüm Kulağım İstanbul Görüntülü Çağrı Merkezi’ projesini deneyimleyebilecek.

İSEM’de eğitim alan engelli bireyler 4 gün boyunca katılımcılara müzik ziyafeti yaşatacak.