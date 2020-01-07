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İBB, fırtınanın İstanbul'da yarattığı bilançoyu duyurdu

Megakent'te etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi. Çok sayıda yeri de su bastı.

DHA | 07.01.2020 - 11:52..
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İBB, fırtınanın İstanbul'da yarattığı bilançoyu duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok noktasında, metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü.

Yağmur nedeniyle 61 ayrı noktada göllenme ve su baskını oluşurken, 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü.

Rüzgar nedeniyle 128 ağaç yıkılırken, 8 araç da hasar gördü.

İBB, fırtınanın İstanbul'da yarattığı bilançoyu duyurdu

EN FAZLA YAĞIŞ EYÜPSULTAN'A DÜŞTÜ

Pazar günü akşam saatlerinden en fazla yağış, metrekareye 108.6 kilogram ile Eyüpsultan Hamidiye’ye düştü. Şişli’de metrekareye 100 kilogram yağış düşerken, Beykoz’da bu rakam 92 kilogram olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77’ye ulaştı.

İBB, fırtınanın İstanbul'da yarattığı bilançoyu duyurdu

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RÜZGARIN HIZI 104 KİLOMETREYE ULAŞTI

En yüksek rüzgar hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü.

İBB, fırtınanın İstanbul'da yarattığı bilançoyu duyurdu

İBB, fırtınanın İstanbul'da yarattığı bilançoyu duyurdu

İBB, fırtınanın İstanbul'da yarattığı bilançoyu duyurdu

İBB, fırtınanın İstanbul'da yarattığı bilançoyu duyurdu

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