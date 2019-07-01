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İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut olacak

İmamoğlu İBB Genel Sekreteri'nin Yavuz Erkut olacağını açıkladı.

AA | 01.07.2019 - 23:13..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlaması sonrası Hayri Baraçlı'nın istifası ile İBB Genel Sekreteri'nin kim olacağı merak ediliyordu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Haber Global yayınında İBB Genel Sekreteri'nin Yavuz Erkut olacağını açıkladı.

"KAMU TECRÜBESİ ÜST DÜZEYDE"

İmamoğlu, "Ben ne dedim eş, dost akraba yok. Bu şehrin çok kıymetli insanları var. Kendini ispat etmiş. Bir çalışma prensibimiz var. Herkesi kucaklayacağız.
Takım çalışmasına uygun, kişiye değil 16 milyon insanı mutlu edecek insanlarla geçmişten bugüne tanışıyoruz. Bu süreç içerisinde tanıştığımız insanlar bile var.
Örneğin genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş.
Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO'luk yapmış böyle bir beyfendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı, güvenlik soruşturması ve diğer prosedürler devam ediyor."

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