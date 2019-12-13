taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7807
Euro
6.4607
Altın
1467.14
Borsa
110114.66
Gram Altın
272.738
Bitcoin
41781.4

İBB hizmetlerine yeni zamlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı ücret tarifeleri açıklandı.

DHA | 13.12.2019 - 07:29..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantılarının ikincisi Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Toplantıya meclis ikinci başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlık yaptı.

HİZMETLERDE ZAM ORANLARI

Meclis toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belirlendi. 2020 yılı tarifeleri TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hazırlandı. Yeni tarifelere yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

İSPARK, HAL VE DARÜLACEZE ÜCRETLERİNE ZAM

1.Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya,

Açık otoparklarda 1. bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya,

Yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı.

Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı.

Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı.

Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den sonra uygulanmaya başlayacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir Avrupa'da tur atladı

Başakşehir Avrupa'da tur atladı

277
Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

89
Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

21
İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

12
Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti

Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti

19
İsrail'de hükümet kurulamadı: 3. erken seçim yolda

İsrail'de hükümet kurulamadı: 3. erken seçim yolda

15
Kahramanmaraş'taki bakımevinde yaşlılara kötü muamele

Kahramanmaraş'taki bakımevinde yaşlılara kötü muamele

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir