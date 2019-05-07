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İBB, İmamoğlu paylaşımlarını sildi

Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından İmamoğlu'nu takipten çıkartan İBB'nin Twitter adresi bugün de paylaşımları sildi.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 16:55..
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İBB, İmamoğlu paylaşımlarını sildi

Yüksek Seçim Kurulu, dün gerçekleştirdiği 5 buçuk saatlik toplantı sonrasında İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Bu kararın duyulmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesaplarından Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'i takipten çıkardı.

Bugün ise İBB sosyal medyadan, 20 günlük başkanlık sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu projeleri, ziyaretleri ve paylaşımları tek tek sildi.

100 BİNİN ÜSTÜNDE KULLANICI TAKİBİ BIRAKTI

İBB'nin sosyal medyada yapmış olduğu bu temizlik İstanbullu sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti. Resmi hesap dakikalar içerisinde 100 binin üstünde takipçi kaybetti.

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