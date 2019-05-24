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İBB memurlarına ikramiye müjdesi

Belediye ve şirketlerindeki 13 bin 681 memur, gelecek ay alacakları ikramiye ve tazminatlarla birlikte adeta ihya olacak.

Haber Merkezi | 24.05.2019 - 15:54..
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İBB memurlarına ikramiye müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında devam eden 3-4 aylık görüşmeler sonucunda memurlar sosyal haklarını kazandı.

AYLIK 1500 LİRA BRÜT SDS ÖDEMESİ

Sözleşmenin detaylarını paylaşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB ve bağlı kuruluşu İSKİ ile İETT’de çalışan 13 bini aşkın memura şunları söyledi; "Memur kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz, İETT ve İSKİ çalışanlarımızla beraber dünyaya örnek olacak çalışmalara imza atıyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın yaşam standartları bizim için çok önemli. Sendikamızla 3-4 aydır görüşüyorduk. Bu görüşmeler neticesinde SDS ödemelerini aylık 1.500 TL (brüt) olarak belirledik. Bugün imzaladığımız sözleşme protokolü ile de “Sözleşme İkramiyesi” olarak 1.000 TL (net) ikramiye vereceğiz. Önümüzdeki Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ise 1.000’er TL (net) “Bayram İkramiyesi” ödenecek. Sözleşme 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olacak. Bu nedenle aradaki fark da hesaplanıp ekstra olarak hesaplarınıza yatırılacak."

MADDE MADDE ALINACAK İKRAMİYELER

SDS’DEN Yararlanacak personel sayısı:

İBB: 10 bin 463
İSKİ: 2 Bin 492
İETT: 726
Toplam: 13 bin 681 kişi

Sözleşmeye göre SDS haricinde memurlara 3 ayrı ikramiye verilecek;

31 Mayıs 2019’da Sözleşme ikramiyesi: 1.000 TL (net)
Ramazan Bayramı ikramiyesi: 1.000 TL (net)
Kurban Bayramı ikramiyesi: 1.000 TL (net)
Süresi sona eren sözleşmeye göre personel yılda ortalama 950 TL almıştı.

İmzalanan yeni sözleşme ile ortalama SDS ödemesi aylık 1.500 TL’ye (brüt) yükseltildi.

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