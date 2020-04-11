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İBB, sağlık çalışanlarıa 150 otobüs tahsis etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının zorluk yaşamaması için 150 otobüs tahsis ettiklerini açıkladı.

AA |
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İBB, sağlık çalışanlarıa 150 otobüs tahsis etti

Koronavirüs önlemleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağın ardından, gün içinde İstanbul'da sağlık çalışanları başta olmak üzere, yasaktan muaf olup işe gitmesi gereken vatandaşların mağduriyeti haberlere konu oldu.

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması konusunda yeni uygulamayı duyurdu.

150 OTOBÜS TAHSİS ETTİK

İmamoğlu, Twitter hesabında paylaştığı mesajında, "Sağlık çalışanlarımızın ulaşımda zorluk yaşamaması için 150 otobüs tahsis ettik. Şu ana kadar sadece 30 otobüs talebi geldi. Servis ihtiyacı duyan hastanelerin sadece başhekimlikleri tarafından yapılacak talebe hızlıca cevap vereceğiz. İrtibat: 0 532 767 60 79 ve 0 530 546 61 07." ifadelerini kullandı.

ULAŞIM ARAÇLARI HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan  İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.

ARAÇLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Otobüsler, 07.00-09.30 ile 17.00-19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verirken, metrobüs hattında 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler düzenliyor.

Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam ediyor.

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