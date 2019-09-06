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İBB'de Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin başına Ali Sukas getirildi

İstanbul Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Ali Sukas'ı eşi Berna Sukas, İyi Parti Genel Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 14:15..
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İBB'de Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin başına Ali Sukas getirildi

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturmasıyla başlayan görev değişimlerinin arasına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Ülkü Ocakları eski il başkanı Ali Sukas, Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin başına getirildi.

EŞİ MERAL AKŞENER'İN YARDIMCISI

İstanbul Orman Mühendisleri Odası'nın eski yöneticilerinden olan Ali Sukas'ın eşi Berna Sukas, İyi Parti'de üst düzey görevde.

Ali Sukas'ın eşi Berna Sukas, İyi Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

İBB'de Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin başına Ali Sukas getirildi

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