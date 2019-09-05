İBB'de Mezarlıklar Daire Başkanı, CHP'nin Sultanbeyli adayı oldu

23 Haziran'da İBB Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, yeni atamaları yapmaya devam ediyor.

KAYBEDEN ADAYA MAKAM

Geçtiğimiz gün, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı seçimlerinde kaybeden CHP'li Remzi Albayrak'ın İtfaiye Daire Başkanı olmasının ardından; Sultabeyli'de seçimi yüzde 44 farkla kaybeden Dr. Ayhan Koç da İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atandı.

AYHAN KOÇ KİMDİR?

1965 Erzurum Horasan doğumlu olan Koç, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1994 yılında Horasan'da doktorluk görevine başladı. Yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. 1999 yılında Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne tayin oldu. 2007 yılında devlet memurluğundan istifa ederek, Sultanbeyli'de özel bir hastanede göreve başladı.

2014 yılına kadar burada görevine devam etti. 2009 ve 2014 yıllarında Sultanbeyli Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. 2014-2016 arası Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı oldu.