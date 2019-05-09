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İBB'den Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk tablosunu çıkarttı

İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararından sonra İBB'de bulunan Başkanlık odasındaki eşyalar çıkartıldı. Onların arasında İmamoğlu'nun astırdığı Atatürk tablosu bulunuyor.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 23:59..
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İBB'den Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk tablosunu çıkarttı

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İstanbul yeniden seçim gündemine girdi. YSK'nın seçimleri yenileme kararından hemen sonra Başkanlık makamındaki İmamoğluna ait eşyalar, İBB personelleri tarafından odadan çıkartıldı.

O eşyalar arasında İmamoğlu'nun göreve başlarken yanında getirdiği Atatürk tablosu da bulunuyor.

İBB'den Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk tablosunu çıkarttı

MAKAM ODASINDAN ÇIKARTILDI

FOX Haber’e açıklama yapan İmamoğlu, göreve başladığı gün ceketini ve Atatürk tablosunu alarak İBB binasına geldiğini söylerken, YSK’nın İstanbul’daki Büyükşehir Belediye Başkan seçimini iptal ettiği akşam Atatürk tablosunun da makam odasından çıkarıldığını ifade etti.

İBB'den Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk tablosunu çıkarttı

İmamoğlu, "Tablo kalsın. Ben oraya tekrar geri döneceğimi biliyorum. İkincisi ben onu hediye etmekten onur duyarım da dedim. Ama ısrarla bizim arkadaşlarımıza geri verdiler” diye konuştu.

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