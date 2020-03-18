1 İtalya karantinayı uzatabilir İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli, "Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini dışlamıyorum" dedi.

2 Asılsız koronavirüs paylaşımlarına soruşturma Sosyal medya hesapları üzerinden asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 55 hesap hakkında soruşturma açıldı.

3 İBB'den korona tedbirleri Koronavirüs vakası ülkemizde de artış gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli bazı tedbir ve önlemler alındı.

4 Apple, yeni iPad Pro'yu tanıttı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri Apple, yeni iPad Pro 2020 modelini resmi olarak duyurdu. Tabletin özelliklerini ve Türkiye satış fiyatını sizler için derledi.

5 Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'la kapıları kapadı Türkiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yunanistan ve Bulgaristan ile de kapılarını kapama kararı aldı.

6 Bulgaristan'da sağlık görevlileri istifa ediyor Koronavirüs hastalarının sevk edilmesi için belirlenen bazı hastanelerde sağlık görevlileri toplu istifa ederken, çalışanlara ise ek maaş olarak 500 euro verildiği belirtiliyor.