İBB'den korona tedbirleri

Koronavirüs can almaya devam ederken, Türkiye'de de görülen vakalar üzerine ülkemizde birçok önlem alınmaya başlandı.
Lokantaların ve AVM'lerin dışında çoğu yer kapatılırken, insanların dışarı çıkmaması uyarısı üzerine İstanbul sokakları da boş kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise salgın sonrası harekete geçerek birtakım önlem ve tedbirler aldı.
ALINAN TEDBİRLER
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile alınan tedbirleri açıkladı.
Alınan tedbirler şöyle;
Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak,
Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak,
Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı,
31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak.