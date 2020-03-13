İBB'den mangala yasak geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özellikle yaz aylarında tartışma konusu olan mangallar konusunda yeni bir harekete geçti.

"MANGALA SON VERİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada sahillerde mangalı ve nagileyi yasakalayacağını duyurdu.

Sahilleri piknik ve spor yapılan alanlara çevireceğini belirten İmamoğlu "İstanbul'u dumansız, daha temiz, daha sağlıklı, piknik ve spor yapılan sahiller bekliyor bu bahar. Sahillerimizde mangala ve nargileye son veriyoruz. Gelin, güzelim sahillerin keyfini hep birlikte çıkaralım."açıklamasında bulundu.

UYARI LEVHALARI ASILIYOR

İlk olarak İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gerekli yerlere uyarı tabelası dikilmesi çalışması başlattı. çalışmaların tamamlanmasının ardından İBB Zabıta ekipleri ve Özel Güvenlik Personeli de denetimler için sahaya çıkacak.

Ekrem İmamoğlu: Sahillerde mangal yapmak yasaklanacak İZLE







