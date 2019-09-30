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İBB'den metrobüs açıklaması: Arıza yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluğun araç arızasından kaynaklandığını açıkladı.

DHA | 30.09.2019 - 14:37..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul’da bu sabah 07.59’da, metrobüs hattının Avcılar İBB Sosyal Tesisler İstasyonu’nda bir araç arıza yapmıştır. 08.00’de denetim amiri istasyona intikal etmiş, tek yönlü geçiş verilmeye başlanmıştır. 08.04 tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan 2 otobüs şoförü, konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olmuştur. 08.14’te yapılan müdahale ile metrobüs hattımız normale dönmüştür.

"ÖZÜR DİLERİZ"

Metrobüste benzer bir arıza ve teknik aksamanın bir daha yaşanmaması için personele gerekli uyarılar yapılmıştır. Hattın 10 dakika trafiğe çift yönlü kapanmasıyla oluşan bekleme ve yoğunluktan dolayı İstanbullulardan özür diler, benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için önlemlerin alındığını belirtmek isteriz."

İstanbul'daki metrobüs durakları tıklım tıklım

İBB'den metrobüs açıklaması: Arıza yaptı

İBB'den metrobüs açıklaması: Arıza yaptı

İBB'den metrobüs açıklaması: Arıza yaptı


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